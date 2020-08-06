РВСН получили 10 баллистических ракет за первые полгода. Об этом стало известно во время посещения министра обороны Сергея Шойгу в Тейковское соединение Ракетных войск стратегического назначения. Военные данного подразделения оснащены межконтинентальными баллистическими ракетами "Тополь-М" и "Ярс".
Перевооружение РВСН на современные комплексы стратегического назначения идет с опережением графика. Необходимо продолжить создание современной технической и социально-культурной инфраструктуры в гарнизонах для военнослужащих и их семей
Сергей Шойгу, министр обороны России
Глава Минобороны России в рамках рабочего визита проверил организацию боевых дежурств в подвижных командных пунктах. Он также оценил действия расчета по свертыванию комплекса "Ярс" для размещения ее на новой полевой позиции.
В оборонном ведомстве рассказали, что РВНС планомерно перевооружается новыми ракетными комплексами. Кроме уже поступивших ракет в подразделение поступят еще столько же образцов до конца текущего года. Благодаря этому доля современных комплексов РВСН достигнет 81%. В подразделение будут направлены пусковые установки, которые обеспечат четыре полка ракетными комплексами "Ярс" и "Авангард".
Lockheed Martin показала уничтожение "Тополь-М" и С-400.
Видео: YouTube / Звезда
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