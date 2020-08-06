Сергей Шойгу проинспектировал Тейковское соединение Ракетных войск стратегического назначения.

РВСН получили 10 баллистических ракет за первые полгода. Об этом стало известно во время посещения министра обороны Сергея Шойгу в Тейковское соединение Ракетных войск стратегического назначения. Военные данного подразделения оснащены межконтинентальными баллистическими ракетами "Тополь-М" и "Ярс".

Перевооружение РВСН на современные комплексы стратегического назначения идет с опережением графика. Необходимо продолжить создание современной технической и социально-культурной инфраструктуры в гарнизонах для военнослужащих и их семей Сергей Шойгу, министр обороны России

Глава Минобороны России в рамках рабочего визита проверил организацию боевых дежурств в подвижных командных пунктах. Он также оценил действия расчета по свертыванию комплекса "Ярс" для размещения ее на новой полевой позиции.

В оборонном ведомстве рассказали, что РВНС планомерно перевооружается новыми ракетными комплексами. Кроме уже поступивших ракет в подразделение поступят еще столько же образцов до конца текущего года. Благодаря этому доля современных комплексов РВСН достигнет 81%. В подразделение будут направлены пусковые установки, которые обеспечат четыре полка ракетными комплексами "Ярс" и "Авангард".

Lockheed Martin показала уничтожение "Тополь-М" и С-400.

Видео: YouTube / Звезда

