Раскрыты характеристики комплекса, которым заменят "Ярс"

Раскрыты характеристики комплекса, которым заменят ПГРК "Ярс". Об этом в интервью для "РИА Новостей" рассказал эксперт в области стратегических вооружений Владимир Евсеев. Специалист объяснил, что новый подвижный грунтовый ракетный комплекс должен будет иметь характеристики, отличающиеся повышенной дальностью и точностью стрельбы.
Это должен быть ПГРК с разделяющейся головной частью, как у "Ярса", возможно с ещё большим количеством боевых блоков...Следовало бы также увеличить дальность стрельбы с 12 тысяч километров до 16 тысяч
Владимир Евсеев, эксперт в области стратегических вооружений
Специалист считает, что конструкторы займутся еще одной важной задачей при создании нового ПГРК. Им требуется сохранить существующие массогабаритные параметры при увеличении точности стрельбы и полезной нагрузки. По словам Евсеева, 1,2 тонны остаются пределом для разработчиков.
Минобороны показало загрузку "Ярсов" в пусковую установку.
Фото: Piter.tv
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