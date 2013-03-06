Раскрыты характеристики комплекса, которым заменят "Ярс"

Эксперт назвал характеристики нового подвижного грунтового ракетного комплекса России.

Раскрыты характеристики комплекса, которым заменят ПГРК "Ярс". Об этом в интервью для "РИА Новостей" рассказал эксперт в области стратегических вооружений Владимир Евсеев. Специалист объяснил, что новый подвижный грунтовый ракетный комплекс должен будет иметь характеристики, отличающиеся повышенной дальностью и точностью стрельбы.

Это должен быть ПГРК с разделяющейся головной частью, как у "Ярса", возможно с ещё большим количеством боевых блоков...Следовало бы также увеличить дальность стрельбы с 12 тысяч километров до 16 тысяч Владимир Евсеев, эксперт в области стратегических вооружений

Специалист считает, что конструкторы займутся еще одной важной задачей при создании нового ПГРК. Им требуется сохранить существующие массогабаритные параметры при увеличении точности стрельбы и полезной нагрузки. По словам Евсеева, 1,2 тонны остаются пределом для разработчиков.

Минобороны показало загрузку "Ярсов" в пусковую установку.

Фото: Piter.tv