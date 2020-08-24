Ученые создали технологию, помогающую взлетно-посадочные полосы на ледовом покрытии.

Россия собралась строить в Арктике аэродромы изо льда. Об этом сообщил журналистам ТАСС специалист из МГУТ имени Баумана Евгений Сторожук. Проректор по инновациям рассказал, что разработчики создали технологию изменения льда. Ее можно использовать во время строительства взлетно-посадочных полос в Арктике. Сейчас сотрудники университета изучают вопрос военного использования технологии совместно с Минобороны РФ.

По словам Сторожука, приземляться на лед самолетам поможет специальный состав из химических реагентов. Прочность полосы и наличие на ней трещин будут отслеживаться сенсорами в толще покрова. Изучается возможность затопления ледовой площадки из-за потепления. Сохранение полосы будет происходить при помощи дополнительного подмораживания или добавления химических реагентов.

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Видео: Youtube/Минобороны России