Николай Корчунов рассказал, почему Россия усиливает оборонную способность в регионе.

Россия объяснила переброску C-400 в Арктику. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов. По словам дипломата, зенитные ракетные комплексы были передислоцированы в арктический региона ради обеспечения его безопасности. Перемещение систем обусловлено военно-политической обстановкой.

Посол подчеркнул, что присутствие России в Арктике нельзя назвать избыточным. Москва занимается усилением оборонной способности страны и защитой национальных интересов при помощи усиления военного присутствия в регионе.

Николай Корчунов добавил, что размещение С-400 в Арктике не создают угрозу для арктических государств и не нарушает международно-правовых договоренностей. По словам представителя российского МИД, военные не проводят учения с ЗРК в регионе.

Три спутника для исследования Арктики начнут производить с 2021 года.

Видео: Минобороны России