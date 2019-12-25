В МИД России заявили о стремлении альянса милитаризировать Арктику.

НАТО в ускоренном режиме стягивает войска к Норвегии. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей". Они рассказали, что военнослужащие североатлантического альянса направляют в регион атомные подводные лодки и сухопутные силы. Также специалисты разворачивают новые РЛС и проводят разведывательные операции.

В МИД России отметили, что данная деятельность НАТО на севере Европы способствует милитаризации Арктики. Российских дипломатов беспокоят разведывательные полеты боевой авиации альянса.

В НАТО свое поведение объясняют необходимость реагирования на российскую угрозу. В последние месяцы военные все чаще организуют учебные маневры с участием флотов-союзников в Баренцевом и Норвежских морях. Рядом с государственными границами РФ были зафиксированы разведывательные корабли военного альянса, а также противолодочные самолеты.

Силы НАТО сопроводили девять кораблей ВМФ России, следовавших в Северное море.