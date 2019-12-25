Россия следующие 10 лет будет представлять основную военную угрозу для НАТО

Джулианн Смит назвала свои цели в случае назначения на должность постпреда США в НАТО.

Россия в течение предстоящего десятилетия будет представлять основную военную угрозу для НАТО. С таким заявлением на слушаниях в Комитете по иностранным делам Сената Конгресса США выступила кандидат в постоянные представители Вашингтона при Североатлантическом альянсе. На должность Джулианн Смит выдвинула администрация Белого дома. Специалист призвала коллег заняться укреплением национальной кибербезопасности.

Россия остается крупнейшей геополитической угрозой для евроатлантического региона. Очевидно, что она будет крупнейшей военной угрозой для НАТО в обозримой перспективе, точно в ближайшее десятилетие. Джулианн Смит, кандидат в постпреды США

По мнению Смит, на новой должности ей следует добиваться того, чтобы стратегическая концепция военного альянса НАТО отметила угрозы, которые связаны с Москвой. В документах также следует отмечать те вызовы, которые представляет для мирового сообщества Китай.

Напомним, что Стратегическая концепция альянса - является базовым документом. В нем определены цели развития НАТО на 10 лет и более. Действующая концепция одобрена в ноябре 2010 года в рамках саммита, который проводится в Лиссабоне. В то время отношения между РФ и НАТО были определены в качестве "стратегического партнерства".

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