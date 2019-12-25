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Россия с 1 июля закрыла ряд погранпереходов с Финляндией, Латвией и Эстонией
Сегодня, 9:25
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Россия с 1 июля закрыла ряд погранпереходов с Финляндией, Латвией и Эстонией

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В МИД России уведомят европейские страны од одобренных кабмином нововведениях.

Федеральное правительство России своим распоряжением с 1 и юля 2026 года закрыло несколько железнодорожных пунктов пропуска через государственную границу с Латвией, Финляндией и Эстонией. В настоящее время известно, что в список попали  "Санкт-Петербург - Финляндский", а также Выборг. Соответствующие данные размещены в официальном документе кабинета министров. Дипломаты из внешнеполитического ведомства получили задание уведомить иностранных партнеров из Риги, Таллина и Хельсинки о принятом Москвой решении. В частности, временно приостанавливается "движение лиц, транспортных средств, товаров и грузов" через определенные кабмином пограничнык переходы.

Среди закрытых пунктов пропуска через российскую государственную границу также указаны карельские Вяртсиля и Люття, Светогорск, размещенный на границе с Финляндией, а также Печоры-Псковские на государственной границе с Эстонией, Пыталово Псковской области на границе с Латвией. 

На границе с Эстонией сохраняются большие очереди: ожидание в Нарве достигает суток.

Фото: Piter.tv

Теги: госграница, кабмин, латвия, финляндия, эстония
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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