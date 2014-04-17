Россия продала ЕС удобрений на 332 млн евро

В начале лета Россия упрочила свой статус крупнейшего поставщика такой продукции.

Россия продала Евросоюзу удобрений на 331,7 млн евро. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные Евростата.

Отмечается, что в начале лета Россия упрочила свой статус крупнейшего поставщика такой продукции. За июнь ее доля в импорте удобрений выросла до 47%. При этом в мае показатель составлял 24,5%. Такого повышения удалось достичь благодаря наращиванию отгрузок в денежном выражении.

