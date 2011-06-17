Продажи красной икры в России снизились на 21,9%

Важной площадкой продаж красной икры стали онлайн-магазины и маркетплейсы.

Продажи красной икры в России с апреля 2024-го по март 2025 года снизились на 21,9%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников (ВАРПЭ).

Красная края остается лидирующим товаром, который занимает свыше третий "икорной корзины". При этом сокращение вылова привело к снижению выпуска продукции. В ВАРПЭ отметили, что важной площадкой продаж красной икры стали онлайн-магазины и маркетплейсы. Кроме того, покупатели стали чаще приобретать икру мелкой фасовки как подарок.

Фото: Piter.tv