Эксперт заявил, что в сентябре продуктовая корзина подорожает на 5‑10%

Эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов заявил, что в сентябре продуктовая корзина подорожает на 5‑10%. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, это связано с нестабильным курсом доллара, от которого зависит стоимость импортной продукции. Он подчеркнул, что также цены должны компенсировать проседающий спрос в январе и феврале. Анфиногенов уточнил, что в первую очередь подорожают мясо, птица, масло, куриные яйца, мука и другие основные продукты питания. При этом эксперт считает, что если россияне будут учитывать важные детали и сравнивать цены в магазинах, то они смогут сэкономить даже во время роста цен.

Фото: Piter.tv