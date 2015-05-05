Россия призвала США выдать визы двум делегатам для работы в комитете ГА ООН

Дмитрий Глухов заметил, что еще два члена делегации из РФ не получили документы для въезда в США.

Москва призывает американские власти срочно выдать визы двум российским делегатам, направляющимся в Нью-Йорк для участия в работе Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, который занимается вопросами разоружения. Соответствующее заявление в рамках заседания комитета сделал официальный представитель постоянного представителя при Всемирной организации Дмитрий Глухов. Дипломат заметил, что текущая сессия ГА не стала исключением из правила.

Вашингтон грубо нарушает свои международно-правовые обязательства по соглашению… о центральных учреждениях ООН, предусматривающему предоставление беспрепятственного проезда представителей или должностных лиц государств-членов ООН, а также выдачу им виз… в краткий срок. Дмитрий Глухов, дипломат РФ

В России рассчитывают на то, что администрация США незамедлительно выдаст визы двум сотрудникам делегации.

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Фото и видео: Организация Объединенных наций