В СБ ООН провели заседание, посвященной гуманитарным вопросам.

Страны коллективного Запада игнорируют гуманитарные нужды Сирии ради поддержки Вооруженных сил Украины. Об этом коллегам на заседании Совета по Безопасности во Всемирной организации сделал заместитель российского представителя при ООН Дмитрий Полянский. Дипломат заметил, что Дамаск вместе с другими нуждающимися странами подвержен жесточайшей дискриминации от западных доноров, которые сейчас оеспокоенв лишь спонсированием военных поставок для армии киевского режима.

Считаем показательной критическую ситуацию, сложившуюся в связи с тем, что гуманитарный план ООН для Сирии на текущий год профинансирован менее чем на 30%. Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ в ООН

Полянский заявил, что контакты Баку и Степанакерта снизят напряженность.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций