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Полянский заявил, что контакты Баку и Степанакерта снизят напряженность

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В Совбезе ООН Россия обозначила позицию по региональному конфликту.

Москва надеется, что контакты Баку и армян Карабаха будут результативными, помогут немедленно начать выправлять ситуацию в регионе. оответствующее заявление в ходе выступления на заседании Совета по Безопасности ООН сделал первый заместитель российского постоянного представителя при Всемирной организации Дмитрий Полянский. Дипломат призвал коллег из Баку и Еревана выработать поэтапную дорожную карту по интеграции этнических армян в правовое поле Азербайджана, гарантировать их права и безопасность. В России рассчитывают содействовать этим процессам.

Рассчитываем, что контакты представителей Баку и Степанакерта/Ханкенди будут результативными и позволят незамедлительно запустить меры по выправлению гуманитарного кризиса в регионе и обеспечения стабильной жизнедеятельности населения Карабаха. Будем этому всячески содействовать.

Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ в ООН

Полянский отреагировал на готовность Баку расследовать гибель миротворцев.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций

Теги: азербайджан, дмитрий полянский, нагорный карабах, сб оон, совет безопасности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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