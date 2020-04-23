Полянский заявил, что контакты Баку и Степанакерта снизят напряженность

В Совбезе ООН Россия обозначила позицию по региональному конфликту.

Москва надеется, что контакты Баку и армян Карабаха будут результативными, помогут немедленно начать выправлять ситуацию в регионе. оответствующее заявление в ходе выступления на заседании Совета по Безопасности ООН сделал первый заместитель российского постоянного представителя при Всемирной организации Дмитрий Полянский. Дипломат призвал коллег из Баку и Еревана выработать поэтапную дорожную карту по интеграции этнических армян в правовое поле Азербайджана, гарантировать их права и безопасность. В России рассчитывают содействовать этим процессам.

Рассчитываем, что контакты представителей Баку и Степанакерта/Ханкенди будут результативными и позволят незамедлительно запустить меры по выправлению гуманитарного кризиса в регионе и обеспечения стабильной жизнедеятельности населения Карабаха. Будем этому всячески содействовать. Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ в ООН

Полянский отреагировал на готовность Баку расследовать гибель миротворцев.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций