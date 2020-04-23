Полянский отреагировал на готовность Баку расследовать гибель миротворцев

В постпредства РФ в ООН призвали Баку расследовать гибель миротворцев в нагорном Карабахе.

Москва приняла к сведению готовность Азербайджана незамедлительно провести тщательное расследование гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе и привлечь виновных к ответственности. Соответствующее заявление в ходе выступления на заседании Совета по Безопасности ООН сделал первый заместитель российского постоянного представителя при Всемирной организации Дмитрий Полянский. Дипломат выступил на мероприятии,посвященному ситуации в Нагорном Карабахе. Эксперт пояснил коллегам, что несмотря на сложную обстановку на территории, миротворцы продолжат выполнять задачи и защищать мирное население.

К сожалению, и российские миротворцы в очередной раз приняли на себя удар при выполнении своего долга. В результате обстрела среди них есть и погибшие. Приняли к сведению готовность азербайджанской стороны привлечь виновных к ответственности. Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ в ООН

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Фото и видео: Организация Объединенных Наций