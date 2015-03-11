Постпредство РФ при ООН: кассетные боеприпасы не дают Украине преимуществ на поле боя

Дмитрий Полянский рассказал о нарушении властей США норм МГП.

Украина не получит особых преимуществ от применения кассетных боеприпасов на поле боя. Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета Безопасности ООН, посвященного вопросу военных поставок для ВСУ, поделился первый заместитель российского постоянного представителя при всемирной организации Дмитрий Полянский. Дипломат заметил, что в Вашингтоне на протяжении десятилетий власти страны морализаторствовали и клеймили военными преступниками всех тех, кто применял этот тип боеприпасов".

Получается, в вашей же собственной логике Зеленский и его подельники - военные преступники, а вы - его прямые пособники и сообщники, разделяющие всю полноту ответственности за его совершенные и будущие злодеяния. Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ в ООН

Российский представитель пояснил, что все заверения администрации США о том, что кассетные боеприпасы, которые применяются киевский режимом, якобы не будут применяться в нарушение норм международного гуманитарного права, на самом деле является ложью. Дмитрий Полянский пояснил, что преимуществ на поле боя у ВСУ не станет больше. В Москве в отношении позиция по поводу кассетных боеприпасов остается последовательной. Она предполагает строгое соблюдение норм и требований МГП.

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Фото и видео: Организация Объединенных Наций