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В постпредстве РФ объяснили высокие цены на продовольствие монополизмом компаний Запада

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Полянский подчеркнул, что проблема заключается в неправильном распределении продовольствия.

Высокие цены на продовольствие сохраняются из-за монополизма компаний Запада. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

По его словам, продовольствия в мире производится достаточно. Полянский подчеркнул, что проблема заключается в его неправильном распределении. Он отметил, что на Западе накоплены избыточные запасы продовольствия, а в развивающихся государствах наблюдается дефицит

Ранее в постпредстве РФ при ООН рассказали, когда Россия вернется к зерновой сделке.

Видео: Организация Объединенных Наций

Теги: дмитрий полянский, постпред россии, продовольствие, совет безопасности оон
Категории: Лента новостей, Новости России,

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