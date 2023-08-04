В постпредстве РФ объяснили высокие цены на продовольствие монополизмом компаний Запада

Полянский подчеркнул, что проблема заключается в неправильном распределении продовольствия.

Высокие цены на продовольствие сохраняются из-за монополизма компаний Запада. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

По его словам, продовольствия в мире производится достаточно. Полянский подчеркнул, что проблема заключается в его неправильном распределении. Он отметил, что на Западе накоплены избыточные запасы продовольствия, а в развивающихся государствах наблюдается дефицит

Ранее в постпредстве РФ при ООН рассказали, когда Россия вернется к зерновой сделке.

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