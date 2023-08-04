В постпредстве РФ при ООН рассказали, когда Россия вернется к зерновой сделке

Дмитрий Полянский напомнил об экспорте пшеницы на глобальные рынки.

Москва будет готова вернуться в зерновую сделку в том случае, если будут решены проблемы с экспортом российских продуктов и удобрений. Соответствующее заявление в ходе выступления на заседании Совета по Безопасности ООН сделал первый заместитель постоянного представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский. Дипломат напомнил коллегам о том, что все условия были обозначены страной публично. Они касаются реализации Меморандума "Россия-ООН". Если все проблемы по данному документу будут устранены, то Россия будет готова вернуться к черноморский инициативе.

Западным странам необходимо сконцентрироваться на том, чтобы российское зерно и удобрения беспрепятственно попадали в нуждающиеся страны. Однако в планы наших западных коллег это не входит. Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ в ООН

Эксперт уточнил, что в настоящее время доля пшеницы, которую РФ поставляет на мировые рынки составляет 20%, в то время как Украины - менее 5%. Дмитрий Полянский полагает, что именно Москва своей сельскохозяйственной продукцией вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность. Он добавил, что его страна остается солидным, ответственным международным поставщиком.

В постпредстве РФ заявили, что многие продовольственные кризисы спровоцированы Западом.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций