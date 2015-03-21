В постпредстве РФ заявили, что многие продовольственные кризисы спровоцированы Западом

Дмитрий Полянский обвинил Запад в формировании проблемы продовольственного кризиса.

Многие кризисные ситуации, связанные с продовольствием, спровоцированы американскими действиями и работой их международных союзников. Соответствующее заявление на заседании Совета Безопасности ООН сделал первый заместитель постоянного представителя РФ при Всемирной организации Дмитрий Полянский. Дипломат уточнил, что интерес коллективного Запада по проблеме продовольственной безопасности носит конъюнктурный характер. По мнению спикера, обеспокоенность угрозой мирового голода появилась в Вашингтоне только из-за того, что эту проблему они могут использовать в контексте попыток "очернения России".

Для нас очевидно, что многие, причем наиболее острые из кризисных продовольственных ситуаций, прямо или косвенно спровоцированы действиями США и их союзников или являются последствиями их многолетней политики. Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ в ООН

Дмитрий Полянский заметил, что Россия, как и Советский Союз раньше, уделяет продовольственной безопасности "приоритетное внимание". При этом речь идет не только о привязке конкретным конфликтам, но и в более широком контексте борьбы за социально-экономические права человека.

Полянский: Россия выступила против программы США в ООН из-за Украины и Сирии.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций.