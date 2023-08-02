Полянский: Россия выступила против программы США в ООН из-за Украины и Сирии

По его словам, Москва не возражает против проведения таких мероприятий по мере необходимости.

Россия выступила против программы США в ООН из-за Украины и Сирии. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, Москва не возражает против проведения таких мероприятий по мере необходимости. Полянский отметил, что для включения заседания по Украине в программу работы Совбеза на месяц нет формальных оснований. Он уточнил, по данному вопросу не имеется резолюций СБ ООН.

Мы ясно дали это понять, но для американского председательства это принципиальный вопрос. Поэтому мы не договорились о программе работы. Дмитрий Полянский, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН

Ранее Полянский заявил, что законопроект о запрете УПЦ противоречит конституции самой Украины.

Видео: YouTube / Организация Объединенных Наций