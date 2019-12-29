Уже выданные визы аннулируют.

Россия приостанавливает въезд граждан Ирана. Кабинет министров поручил МИДу временно приостановить оформление и выдачу виз. Речь идет о рабочих, частных, учебных, туристических и транзитных документах. Также приостанавливается возможность регистрации виз в форме электронного документа для граждан Ирана.

Дипломаты аннулируют выданные ранее визы. Данные меры связаны с быстрым распространением в стране коронавируса. Иранских коллег уведомили о предпринятых действиях. Они носят исключительно временный характер.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал не посещать три страны из-за коронавируса.