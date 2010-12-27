Россия примет зеркальные меры в ответ на помилование россиян в Литве

Сейчас дипломаты обсуждают ответные меры.

Россия примет ответные меры в ответ на помилование россиян в Литве. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин "ТАСС". По данным специалиста, это будет зеркальное решение. Предположительно, фигурантами сделки станет Евгений Матайтис и Аристидас Тамошайтис. Литовцы осуждены в России в 2016 году по тем же статьям за шпионаж.

Напомним, что 15 ноября появилась информация о том, что президент страны освободил двух граждан России от тюремного заключения. Ранее мужчины были признаны виновными в шпионаже. Агентам разведки дали срок в размере 10 и 10,5 лет лишения свободы. Однако теперь Николай Филипченко и Сергей Моисеенко вернутся на родину.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Норвегии рыбаки поймали российскую белуху с экшн-камерой.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

