В Норвегии рыбаки поймали российскую белуху с экшн-камерой

Недалеко от территории Норвегии пойман китообразный "российский шпион".

Вблизи норвежских островов рабочие обнаружили белуху с ремнем, подписанным петербургскими специалистами. Надпись гласила: "Оборудование Санкт-Петербурга". На голове животного была прикреплена экшн-камера. Иностранцы предположили, что найденный питомец принадлежит российскому ВМФ.

Эксперты отметили, что животное проявляло доброжелательность и позволила себя погладить. Они предположили, что белуха случайно "слиняла" от россиян. Они добавили, что маркировка животного не похожа на ту, что делают ученые, поэтому предполагают, что белуха прибыла от военных из Мурманска. Такие сведения подтвердил профессор из университета Тромсе Ойдин Рикардсен.

Норвежцы добавили, что в курсе того, что в России дрессируют китообразных животных. Однако, некоторые особи сбегают со службы и следуют за местными лодками.

Фото: Pixabay.com