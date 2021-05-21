Дмитрий Полянский озвучил инициативу РФ по урегулированию арабо-израильского конфликта.

Россия предложила срочно провести встречу "ближневосточного квартета". Об этом на заседании Генеральной Ассамблеи ООН коллегам заявил первый заместитель постоянного представителя России при международной организации Дмитрий Полянский. Дипломат подчеркнул, что мероприятие следует провести на уровне глав МИД. Москвы выступает за активизацию деятельности формата в целях деэскалации конфликта между Израилем и Палестиной, а также формирования атмосферы доверия между всеми участниками.

В целях учета мнения заинтересованных сторон предлагаем созвать министерскую встречу квартета в расширенном формате с участием региональных государств. Убеждены, что реализация этой инициативы будет напрямую способствовать возобновлению мирного процесса. Дмитрий Полянский, российский дипломат

Напомним, что ближневосточный "квартет" представляет из себя группу, созданную при участии Евросоюза, России, США и ООН по консолидации усилий по мирному урегулированию арабо-израильского конфликта. В очередном раунде переговоров могут принять участие делегации из Израиля, Палестины, ОАЭ, Египта, Бахрейна, Саудовской Аравии и Иордании.

Генсек ООН заявил о необходимости перезапустить мирный процесс по Ближнему Востоку.

Видео: YouTube / Организация Объединенных Наций