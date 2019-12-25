Генсек ООН заявил о необходимости перезапустить мирный процесс по Ближнему Востоку

Антониу Гутерриш призвал Израиль и Палестину к режиму прекращения огня.

Генеральный секретарь ООН заявил о необходимости перезапустить мирный процесс по Ближнему Востоку. Такое заявление Антониу Гутерриш сделал в рамках выступления перед журналистами. Он рассказал о необходимости урегулировании израильско-палестинского конфликта, чтобы достичь вопрос о сосуществовании двух государств.

Я считаю крайне важным установление режима прекращения огня. Я также считаю крайне важным иметь надежную программу предоставления гуманитарной помощи и восстановления Газы. Антониу Гутерриш, генсек ООН

Международный дипломат приветствовал договоренность о прекращении огня между Израилем и радикальными палестинскими группировками, расположенными в секторе Газа. В ООН рассчитывают на то, что все стороны будут соблюдать это требование, сформированное после 11 "кровопролитных военных действий" в регионе. Гутерриш выразил соболезнования семьям погибших.

Израиль принял решение о прекращении ударов по сектору Газа.