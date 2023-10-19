Россия потребовала проведения объективного расследования удара по больнице в секторе Газа

Василий Небензя прокомментировал трагедию в палестинском анклаве.

Москва призывает к проведению объективного расследования удара по больнице Аль-Ахли, расположенной в секторе Газа.Соответствующее заявление в рамках своего выступления на заседании в Совета Безопасности при Всемирной организации сделал российский постоянный представитель Василий Небензя.

Мы глубоко потрясены произошедшим <...>. Выполнить предписание об эвакуации было невозможно, учитывая текущую нестабильную ситуацию и состояние пациентов <..>. Мы требуем объективного расследования и наказания виновных. Вот цена промедления членов Совета... Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Дипломат напомнил, что многие его коллеги в СБ прокрастинировали последние 11 дней с момента начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Он пояснил, что еще в понедельник Россия предупреждала мир о том, что ему следует действовать и реагировать быстро на ситуацию, так как представленная резолюция не содержала политические оценки, которые могли затруднить процесс принятия документа.

Небензя: голосование в Совбезе ООН показало, кто хочет войны в Палестине.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций