Небензя прокомментировал голосование по резолюции России по Израилю и Газе.

Голосование в Совете Безопасности ООН по российскому проекту гуманитарной резолюции с призывом к прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта показало, кто из стран на самом деле выступает за перемирие и прекращение бомбежек сектора Газа, а кто лишь преследует собственные политические цели. Соответствующее заявление в ходе выступления на заседании в СБ Всемирной организации сделал российский постоянный представитель Василий Небензя.

Напомним, что СБ ООН не принял российский проект резолюции, посвященной обострению ситуацию на Ближнем Востоке между еврейским государством и палестинским анклавом. Документ поддержали Россия, Китай, ОАЭ, Габон и Мозамбик, против него выступили США, Великобритания, Франция и Япония. Еще шесть государств. воздержались. Таким образом, проект не набрал необходимые девять голосов "за".

Голосование наглядно продемонстрировало, кто на самом деле выступает за немедленное перемирие, прекращение неизбирательных бомбежек сектора Газа и обеспечение безусловного гуманитарного содействия населению анклава, а кто по-прежнему упорно блокирует... Василий Небензя, постпред СБ ООН

Дипломат считает, что Совет в очередной раз оказался заложником эгоистических устремлений западных делегаций. Василий Небензя подчеркнул, что этот фактор является единственной причиной того, что страны не смогли направить четкий, сильный и коллективный сигнал, нацеленный на деэскалацию регионального кризиса.

Небензя прокомментировал обвинения Украины о якобы передаче Россией оружия ХАМАС.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций