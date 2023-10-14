Небензя прокомментировал обвинения Украины о якобы передаче Россией оружия ХАМАС

Постпред РФ напомнил об арестах в Закарпатской области из-за "потери оружия".

Василий Небензя прокомментировал обвинения Украины о якобы передаче Россией оружия для палестинской радикальной группировки ХАМАС. Дипломат счел, что киевский режим лишь пдтверждает поговорку "на воре и шапка горит", так как оружие на Ближний Восток попадает по коррупционным схемам именно с территории Украины. Соответствующее заявление сделал в рамках выступления постоянный представитель России в ходе созванного по предложению Москвы заседании Совета Безопасности ООН. Мероприятие посвящено западным поставкам оружия и техники для ВСУ.

Израильский премьер Нетаньяху заявил, что переданное Западом на Украину оружие появилось у границ Израиля еще летом 2023 года. Сам факт попадания оружия с Украины на Ближний Восток через хорошо известные коррупционные схемы еще в понедельник в этом зале, по сути, подтвердил представитель киевского режима.... Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Дипломат добавил, что формально отрицая сообщения израильских военных об обнаружении боеприпасов с отметкой воинской части Вооруженных сил Украины, дислоцированной в городе Мукачево Закарпатской области, Служба безопасности Украины на следующий же день организовала в городе Мукачево обыски и арестовала ряд ответственных лиц.

Небензя: Ближний Восток стоит на пороге полномасштабной войны.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций