Небензя: Ближний Восток стоит на пороге полномасштабной войны

Постпред РФ в ООН обвинил США в палестинском кризисе.

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил коллегам о том, что Ближний Восток стоит на пороге полномасштабной войны. Соответствующее заявление дипломат сделал после выступления на закрытом заседании Совета Безопасности, посвященному израильско-палестинскому конфликту.

Регион на пороге полномасштабной войны и беспрецедентной гуманитарной катастрофы. Убийства и насилие в отношении мирных граждан как Израиля, так и Палестины неприемлемы. Случившееся 7 октября на территории Израиля недопустимо. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Дипломат добавил, что Москва "однозначно осуждает" проявления жестокости, убийства и "ужасающую" степень насилия в регионе. Василий Небензя считает, что ответственность за последнее обострение ситуации на Ближнем Востоке в значительной степени лежит на американских властях. В частности, именно Вашингтон блокировал безответственно и эгоистично работу ближневосточного "квартета" международных посредников по мирному урегулированию кризиса. Задачей для властей США якобы было монополизировать мирный процесс и свести его к навязыванию Палестине и другим арабским странам экономического мира с еврейским государством, а не решение палестинской проблемы.

Небензя: Россия не слышала в ООН от западных стран предложений по миру на Украине.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций