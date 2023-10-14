Небензя: Россия не слышала в ООН от западных стран предложений по миру на Украине

Постпред РФ в ООН оценил стремление НАТО продолжать региональный конфликт.

Россия не слышала от стран коллективного Запада во Всемирной организации предложений по миру на Украине. Соответствующее заявление сделал в рамках выступления постоянный представитель России Василий Небензя в ходе созванного по предложению Москвы заседании Совета Безопасности ООН. Мероприятие посвящено западным поставкам оружия и техники для ВСУ. Дипломат заметил, что при этом недружественные государства изобилуют негативной и обвинительной риторикой в адрес Москвы.Однако неудобные факты преступлений киевского режима они заметают под ковер.

Из месяца в месяц наши западные коллеги собирают заседания по гуманитарной ситуации на Украине, лицемерно призывают к прекращению боевых действий. <...> Но дельных предложений от наших бывших западных партнеров по существу...мы так и не слышали. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя заявил, что Запад продвигает нелепые версии диверсий на "Северных потоках".

Фото и видео: Организация Объединенных Наций