Постпред РФ в ООН оценил версии теракта в Балтийском море.

Кампания по продвижению самых нелепых версий диверсии на "Северных потоках" проводится в странах коллективного Запада, однако все они обходят возможную причастность Вашингтона. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России Василий Небензя. В качестве примера дипломат напомнил о том, что сценарии о том, что Москва якобы самостоятельно взорвала инфраструктуру в акваторию Балтийского моря. Также специалисты рассказал о версии с "туристами", которые были на парусной яхте и действовали якобы по собственной инициативе и без государственной поддержки. По другому предположению, они работали по приказу главкома ВСУ Валерия Залужного и в тайне от лидера киевского режима Владимира Зеленского.

Появляется все больше признаков того, что вместо усилий по выявлению обстоятельств произошедшего мы на самом деле сталкиваемся с попыткой утаить их. Так, в западном медиапространстве нарастает скоординированная кампания по продвижению совершенно нелепых версий. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Василий Небензя добавил, что еще более нелепо выглядят публиковавшиеся в некоторых европейских СМИ сведения о том, что разведывательные службы западных государств, включая и США, были в курсе планов украинцев и даже отговаривали последних от их осуществления. Российский дипломат добавил, что у всех этих версий есть общие признаки. Речь идет о том, что они отрицают причастность Белого дома к совершению этих преступлений.

Небензя: США пошли на подрыв "Северных потоков" для сохранения влияния в Европе.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций