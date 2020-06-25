Небензя: США пошли на подрыв "Северных потоков" для сохранения влияния в Европе

В СБ ОО подняли вопрос диверсии на трубопроводах в Балтийском море.

Американскач администрация в Вашингтоне пошла на подрыв "Северных потоков" в акватории Балтийского моря для того, чтобы сохранить свое влияние в европейском регионе, который сейчас остро нуждается в российских энергетических ресурсах. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России Василий Небензя.

В экспертном сообществе появляются все новые и новые свидетельства того, что подрыв "Северного потока" - это дело рук Вашингтона, который пошел на этот возмутительный преступный акт, руководствуясь узкокорыстным стремлением закрепить свое доминирование. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Дипломат напомнил коллегам о том, что речь идет не о просто хулиганской выходке, а именно о теракте, который затронул международную трубопроводную инфраструктуру. В Москве считает, что это преступление повлекло за собой тяжелые экономические и экологические последствия для целого ряда государств. Василий Небезня не сомневается в том,что услышит от западных представителей слова о том, что Россия лишь отвлекает мир от более значимых проблем. Такую тактику пост пред РФ называл понятной и немудреной, так как на самом деле речь идет о "тянущейся резине два-три года", после чего страны заявят, что за давностью лет провести расследование уже не представляется возможным.

Небензя заявил, что порядок работы СБ ООН нарушается в угоду Украине.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций