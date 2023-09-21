Небензя заявил, что порядок работы СБ ООН нарушается в угоду Украине

В Совбезе ООН предупредили Албанию о нарушении порядка заседания.

Порядок работы Совета Безопасности ООН нарушается в угоду одной международной делегации, когда выступление украинского президента Владимира Зеленского ставится перед выступлениями лидеров стран - членов Совбеза. Соответствующее заявление в рамках выступления на заседании в Нью-Йорке сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя. Москва поставила вопрос о том, на каком основании лидеру киевского режима дается право первой речи. В постпредстве уточнили, что согласно существующей процедуре, если в зале присутствуют главы государств-членов СБ, то заявления изначально делают именно они.

Я хотел бы вас предупредить, что если вы сейчас ударите молотком, тем самым формализовав ваше решение, то албанское председательство запятнает себя вопиющим прецедентом нарушения сложившейся в СБ практики в угоду одной делегации. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя назвал сумму, полученную в 2023 году ООН для помощи Украине.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций