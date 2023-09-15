В ООН оценили гуманитарную ситуацию в мире.

Киевский режим является лидером по привлечению донорской помощи, только в 2023 году на оказание гуманитарной помощи Украине Всемирная организация получила 1,83 миллиарда долларов. Соответствующее заявление в рамках выступления на заседании Совета Безопасности ООН сделал российский постоянный представитель Василий Небензя. Дипломат пояснил коллегам, что по последним данным управления ООН по координации гуманитарных вопросов, сейчас в мире свыше 360 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи в том или ином виде.При этом для выполнения всех страновых планов в этом году требуется 55,2 миллиарда долларов, из которых на данный момент получено только 29%.

Таким образом, нехватка донорских средств сейчас практически в два раза превышает весь объем финансирования, который, для сравнения, запрашивался гуманитарным "крылом" ООН еще не так давно – в 2016 годую Василий Небезня, постпред РФ в ООН

Гуманитарная помощь Украине на 300 миллионов долларов превысила поддерку населения в Сирии, а также на один миллиард долларов больше, чем помощь простым людям Афганистана, которые переживают "экспериментальную демократизацию" США и НАТО.

Небензя заявил, что Украина в общении с западными союзниками скатилась до угроз и хамства.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций