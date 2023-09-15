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Небензя назвал сумму, полученную в 2023 году ООН для помощи Украине

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В ООН оценили гуманитарную ситуацию в мире.

Киевский режим является лидером по привлечению донорской помощи, только в 2023 году на оказание гуманитарной помощи Украине Всемирная организация получила 1,83 миллиарда долларов.  Соответствующее заявление в рамках выступления на заседании Совета Безопасности ООН сделал российский постоянный представитель Василий Небензя.  Дипломат пояснил коллегам, что по последним данным управления ООН по координации гуманитарных вопросов, сейчас в мире свыше 360 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи в том или ином виде.При этом для выполнения всех страновых планов в этом году требуется 55,2 миллиарда долларов, из которых на данный момент получено только 29%.

Таким образом, нехватка донорских средств сейчас практически в два раза превышает весь объем финансирования, который, для сравнения, запрашивался гуманитарным "крылом" ООН еще не так давно – в 2016 годую

Василий Небезня, постпред РФ в ООН

Гуманитарная помощь Украине на 300 миллионов долларов превысила поддерку населения в Сирии, а также на один миллиард  долларов больше, чем помощь простым людям Афганистана, которые переживают "экспериментальную демократизацию" США и НАТО.

Небензя заявил, что Украина в общении с западными союзниками скатилась до угроз и хамства.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций

Теги: василий небензя, гуманитарная помощь, сб оон, совет безопасности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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