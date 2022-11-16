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Небензя заявил, что Украина в общении с западными союзниками скатилась до угроз и хамства

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Постпред РФ в ООН оценил публичные высказывания Владимира Зеленского и Дмитрия Кулебы.

Представители киевского режима доходят до угроз и хамства даже в контактах со своими международными союзниками со стороны Запада из-за явных провалов Вооруженных сил Украины на фронте. Соответствующее заявление в рамках выступления на заседании Совета Безопасности ООН сделал российский постоянный представитель Василий Небензя.  Дипломат выступил на мероприятии, посвященному вопросам оружия и техники для ВСУ.  Он заметил, что у украинских властей сдают нервы.

В интервью The Economist руководитель киевской хунты Зеленский, сетуя на то, что поддержка Украины среди избирателей западных стран стремительно падает, скатился до прямых угроз: "Невозможно предсказать, как отреагируют миллионы украинских беженцев в европейских странах на то, что их страна будет брошена".

Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Василий Небензя указал, что также публично сорвался на грубость и глава министерства по иностранным делам Украины Дмитрий Кулеба", который в ответ на слова своей гостьи, лидера внешнеполитического ведомства Германии Анналены Бербок о том, что Берлин еще не принял решение о поставках дальнобойных ракет Taurus, заявил следующее: "Вы все равно поставите нам ракеты Taurus, это лишь вопрос времени. Я не понимаю, зачем его тратить зря!"

Небензя посоветовал британскому МО указать на сайте, сколько Challenger подбито на Украине.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

Теги: the economist, василий небензя, дмитрий кулеба, мид, сб оон, совет безопасности, хамство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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