Постпред РФ в ООН оценил военную помощь для ВСУ со стороны Британии.

Британскому министерству по обороне следует исправить собственные данные на своем официальном сайте о том, что на Украине якобы не был уничтожен ни один танк Challenger. Такую рекомендацию Лондону дал постоянный в рамках выступления на заседании Совета Безопасности ООН российский постоянный представитель Василий Небензя. Дипломат уточнил, что военная поддержка киевского режима странами коллективного Запада достигла беспрецедентного уровня.

Подкрепить ее делами этой стране особо нечем. Про так называемое контрнаступление, терпящее очевидное фиаско, мы уже сказали. Синим пламенем горит поставленная киевскому режиму техника, включая хваленые американские бронетранспортеры Bradley, немецкие танки Leopard, а также британские Challenger. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Василий Небензя указал на важность для Соединенного королевства актуализировать информации на сайте министерства обороны. Он заметил, что в ходе проведения специальной военной операции на Украине британских танков подбито как минимум два, а еще 12 боевых единиц "еще где-то катаются, но их ждет та же судьба".

Небензя заявил, что повальную мобилизацию на Украине давно называют "могилизацией".

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций