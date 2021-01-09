Постпред РФ в ООН оценил попытку Запада довести конфликт в регионе "до последнего украинца".

Большинство украинцев прекрасно понимают, что угроза для них исходит не от действий России, а от преступной политики киевского режима при президенте Владимире Зеленском. Соответствующее заявление в рамках выступления на заседании Совета Безопасности ООН сделал российский постоянный представитель Василий Небензя. Дипломат пояснил, что эту же ситуацию заметили и граждане ЛНР, ДНР, Херсонщины и Запорожья, которые смогли увидеть "истинное лицо".

Появилась информация о том, что выдавать Киеву мужчин призывного возраста готов Евросоюз, в очередной раз наплевав тем самым на свои принципы и ценности. Украинские мужчины быстро про это смекнули и в соцсетях набирает обороты кампания по переезду беженцев в Россию... Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Эксперт добавил, что международные организации признали, что Вооруженные силы Украины обстреливали отдельные районы Харьковской области кассетными боеприпасами, что сказалось на массовой гибели мирного населения. Он добавил, что администрация купянского района, к которому вплотную подошли ВС РФ, публично признала, что жители массово отказываются эвакуироваться, предпочитая дождаться прихода российских солдат на территорию. Василий Небензя заметил, что повальная мобилизация на Украине, которую уже давно граждане считают "могилизацией", связана со стремлением НАТО вести гибридную войну "до последнего украинца".

Небензя: референдумы в новых регионах соответствовали международному праву.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций