Постпред РФ в ООН напомнил, что международные наблюдатели признали легитимность процесса.

Референдумы на территории Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областях прошли в полном соответствии с нормами международного права. Соответствующее заявление в рамках выступления на заседании Совета Безопасности ООН сделал российский постоянный представитель Василий Небензя. Дипломат уточнил, что , решения плебисцитов отражают право народов на самоопределение, формой которого, согласно Декларации о принципах международного права 1970 года, является формирование независимого государства или свободное присоединение к другому независимому государству.

Референдумы были проведены в полном соответствии с нормами и принципами международного права, как бы ни пытались доказать обратное наши западные оппоненты. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Дипломат уточнил, что свыше сотни международных наблюдателей из Италии, Германии, Венесуэлы, Латвии и других стран, следившие за ходом проводимого на территориях голосования, также признали его результаты легитимными.

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Фото и видео: Организация Объединенных Наций