Небезня: США угрожают миру и безопасности в северо-восточной Азии

В Москве оценили вклад США в ухудшение ситуации в Азии.

Американские власти сами угрожают миру и безопасности в северо-восточной Азии, но пытаются отвлечь мир от этого, лицемерно созывая заседания Совет безопасности при Всемирной организации Соответствующее заявление в рамках выступления на заседании СБ ООН сделал российский постоянный представитель Василий Небензя. По мнению дипломата, администрация в Вашингтоне по традиции переводит стрелки и обвиняет других в проблемах, при этом самостоятельно отказывается возлагать на себя ответственность за эскалационные действия в регионе Северо-Востока Азии.

Не более чем циничная и лицемерная попытка США нарастить давление на Пхеньян и отвлечь внимание от безрассудных и эскалационных действий Вашингтона и союзников, которые и являются реальным источником угроз международному миру и безопасности... Разумеется, США как жена Цезаря вне подозрений. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя: Москва обеспокоена контактами Токио и Сеула с Вашингтоном.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций