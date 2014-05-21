Небензя: Москва обеспокоена контактами Токио и Сеула с Вашингтоном

Постпред РФ в ООН рассказал о дестабилизации обстановки со стороны Вашингтона.

Москва озабочена противоречивыми сигналами Японии и Южной Кореи об усилении взаимодействия с Вашингтоном в ядерной сфере. Соответствующее заявление в рамках выступления на заседании Совета по безопасности при Всемирной организации сделал российский постоянный представитель Василий Небензя. Дипломат уточнил, что подобная работа является причиной деградации ситуации в регионе Северо-Восточной Азии.

Озабоченность также вызывают противоречивые сигналы американских союзников - Токио и Сеула - о так называемом усилении, которое вполне можно истолковать как допущение возможности размещения на их территории американского ядерного оружия и разработки собственного. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя заявил, что США вместе с их союзниками слепы и глухи к преступлениям Киева.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций