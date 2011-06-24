Постпред РФ в ООН рассказал о военных преступлениях ВСУ.

Американские власти и их международные союзники демонстрируют слепоту и глухоту к военным преступлениям Украины и являются соучастниками киевского режима. Соответствующее заявление в ходе выступления на заседании Совета по безопасности при Всемирной организации сделал российский постоянный представитель в ООН Василий Небензя. Дипломат подчеркнул, что коллективный Запад поставляет ВСУ оружие, от которого гибнет мирное население, а также дополнительно снабжают Киев разведывательными сданными, направляют наемников для сражений и технических специалистов для ремонта техники.

Самое печальное, дорогие коллеги, это даже не то, что до подобных достижений докатилась Украина, а то, что она сделала это при непосредственной опеке США и их союзников, которые и сегодня демонстрируют весьма избирательную слепоту и глухоту... Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Дипломат заметил, что на Западе покрывают чудовищную ложь, распространяемую киевским режимом о себе и о России, целях специальной военной операции на Украине, ее причинах, истинных виновниках гибели гражданских лиц от действий размещаемой в жилых кварталах в нарушение международного гуманитарного права украинской противовоздушной системы.

Небензя сравнил Украину с "Исламским государством"* (запрещенная на территории России террористическая организация).

Фото и видео: Организация Объединенных Наций