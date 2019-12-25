Информация опубликована на сайте госзакупок.

Россия потратит на проект ракеты для полетов к Луне 1,5 млрд рублей. Об этом сообщается на официальном сайте государственных закупок. Известно, что средства будут выделены в 2020-2021 годах на создание технического проекта сверхтяжелой ракеты-носителя "Енисей".

Ранее представители "Роскосмоса" говорили о проектировании данной ракеты. Также разрабатывается более грузоподъемная версия "Енисея" - "Дон". Первая ракета-носитель может доставлять на низкую околоземную орбиту груз с полезной массой около 100 тонн. До Луны - с массой в 27 тонн. "Дон" будет способен доставлять грузы в 140 тонн и 33 тонны соответственно. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин уточнял, что создание российского "Енисея" обойдется государственной корпорации дорого, "под триллион рублей".

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