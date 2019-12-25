В США рассказали об "эпохе обещаний" Дмитрия Рогозина

Эрик Бергер прокомментировал заявление главы "Роскосмоса" о создании "Амура".

В США рассказали об "эпохе обещаний" генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. Об этом написал в собственном аккаунте американский блогер Эрик Бергер. Он является автором издания Ars Technica. По словам специалиста, средняя частично-многоразовая ракета "Амур" напоминает уменьшенную американскую тяжелую ракету-носитель Falcon 9.

Важно отметить, что российский космический лидер Дмитрий Рогозин в последние годы анонсировал целый ряд амбициозных космических проектов, а затем не предпринял никаких действий для их реализации Эрик Бергер, американский журналист

Автор уточнил, что озвученные планы Рогозина по созданию новой ракеты-носителя "Звучат неплохо". Однако журналист сомневается в ее конкурентоспособной цене (в 22 млн долларов). Бергер напомнил, что первый полет "Амура" намечен на 2026 год. КФ этому времени SpaceX может уже завершить изготовление полностью многоразовой пусковой системы Starship. За те же 22 млн долларов или меньше ракета будет делать запусков в десять раз больше российского "Амура".

Сверхтяжелая ракета "Енисей-1" обойдется России в 1 трлн рублей.



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