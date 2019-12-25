Дмитрий Рогозин рассказал о создании сверхтяжелой ракеты-носителя.

Сверхтяжелая ракета "Енисей-1" обойдется России в 1 трлн рублей. Об этом во время интервью журналисту ТАСС Андрею Ванденко заявил генеральный директор государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин. Чиновник отметил, что разработка и тесты ракеты для покорения дальнего космоса не будут для России дешевыми.

"Енисей-1" будет в 15 раз мощнее, чем ракеты среднего класса типа "Союзов". Под них потребуется создание стартового комплекса на "Восточном". Согласно указу президента ракета-носитель должна будет полететь в космос в 2028 году. Она будет изготовлена по принципу конструктора: каждая часть будет самостоятельным изделием. Задачей ученых является вывод на околоземную орбиту более 70 тонн груза. Также ракета будет необходима во время миссий на Луну, включая возможность посадки российских космонавтов на поверхность естественного спутника Земли.

Рогозин пошутил, что считает Маска почти родственником.

Фото: ТАСС