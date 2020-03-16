Локальное производство российских комплексов в Индии не предусмотрено контрактом.

Россия поставит Индии С-400 до конца 2024 года. Об этом заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству "Интерфаксу". Дмитрий Шугаев пояснил, что реализация техники идет по утвержденному графику. Первый полковой комплект заказчик получит к концу 2021 года.

По сведениям от эксперта, российская сторона может осуществить поставку С-400 и раньше запланированного срока. В рамках заключенного контракта локализация производства С-400 в Индии не предусмотрена.

Ранее индийскую лунную миссию "Чандраян-3" запустят в 2021 году.

Видео: YouTube/OP Info, Rumoaohepta7, Минобороны России, Sevastopol Life