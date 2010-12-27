Россия поставила Китаю второй полковой комплект С-400 раньше срока

Обязательства по контракту Россия начала выполнять раньше срока.

Россия продолжает поставлять Китаю оборонный комплекс С-400. Об этом сообщило "ТАСС" со ссылкой на военно-дипломатического источника. Агентство отметило, что второй полковой комплекс доставлен в соседнее государство на несколько месяцев раньше запланированного срока. "Триумф" прибыл в страну морским путем.

...как и в случае с Турцией, поставки систем начались на несколько месяцев раньше установленного контрактом срока объяснил эксперт

Специалист добавил, что первая партия второго комплекта С-400 направлена из российского порта Усть-Луга, расположенного на Балтийском море.

Ранее Piter.tv писал о том, что Турция стала первой страной НАТО, купившей у России ЗРС С-400.

Фото: Piter.tv