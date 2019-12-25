Соответствующее распоряжение появилось на сайте официальной правовой информации.

Россия планирует расширить свои базы в Сирии. Владимир Путин поручил министерству обороны и министерству иностранных дел РФ провести переговоры с сирийской стороной о передаче дополнительного недвижимого имущества и акватории в районе побережья страны.

Соответствующее распоряжение появилось на сайте официальной правовой информации.

При достижении договорённостей указанные ведомства имеют право подписать протокол от имени РФ. Они же смогут вносить в него несущественные изменения, если их одобрит правительство РФ.

Ранее российский конвой в Сирии забросали большими камнями с моста.