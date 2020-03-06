Россия пересматривает сообщение с Ираном из-за коронавируса

Страна закрывает границу и авиасообщение.

Российское правительство выпустило распоряжение, согласно которому из-за распространения коронавируса пересматривается сообщение с Ираном. Государственная граница для граждан Ирана закрывается с полуночи 7 марта. Так гласит список рекомендаций кабинета министров, опубликованный вечером 6 марта.

Приостановлена выдача виз в Россию гражданам Ирана, также закрывается авиасообщение и временно приостановлен пропуск через границу иностранных граждан и "лиц без гражданства, прибывающих из Ирана для обучения, работы или туризма".

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