Россия ответит на отмену Чехией решения об использовании недвижимости СССР

Мария Захарова оценила решение, которое огласил Петр Фиала.

Москва даст соответствующий ответ на отмену Чехией решения о предоставлении Советскому Союзу в бесплатное пользование земельных участков и недвижимости. Соответствующее заявление в рамках выступления в эфире проекта "Соловьев Live" сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Ведущий шоу Владимир Соловьев задал гостье вопрос о том, стоит ли ожидать реакцию от МИДа по вопросу. Дипломат заметила, что такая реакция действительно последует.

Я прекрасно понимаю желание каждого, кого возмущает эта дикая западная политика, чтобы эти ответные меры были приняты прямо сразу, в течение 5 минут, но так, к сожалению, не бывает, их нужно проработать, и в межведомственном формате. Но на каждое подобное действие мы даем соответствующий ответ. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что премьер-министр Чехии Петр Фиала подтвердил, что правительство европейской страны отменило решения 1970-х годов о предоставлении СССР в бесплатное пользование земельных участков и недвижимости. Чиновник добавил, что Прагабудет требовать от России оплаты аренды участков.

РФ ожидает от секретариатов ЮНЕСКО и ООН принятия мер по недопущению визовых ограничений.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live