РФ ожидает от секретариатов ЮНЕСКО и ООН принятия мер по недопущению визовых ограничений

Мария Захарова оценила невыдачу Францией дипломатических виз россиянам.

Россия ожидает от генеральных секретариатов ЮНЕСКО и ООН принятие всех мер по недопущению визовых ограничений представителям России. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского министерства по обороне Мария Захарова. Чиновница пояснила, что Франция, в которой находится штаб-квартира ЮНЕСКО, решила не предоставлять в срок въездные документы нескольким дипломатам из РФ, которые должны были принимать участие в 216-ой сессии исполнительного совета международной организации.

Мы призываем французскую сторону прекратить использовать оказанное ей международным сообществом доверие и честь принимать у себя спецучреждения системы ООН в своих интересах. А это действительно так. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Россия ввела ограничения на использование счетов финской дипмиссии.

Фото и видео: МИД России