РФ ожидает от секретариатов ЮНЕСКО и ООН принятия мер по недопущению визовых ограничений

Россия ожидает от генеральных секретариатов ЮНЕСКО и ООН принятие всех мер по недопущению визовых ограничений представителям России. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского министерства по обороне Мария Захарова. Чиновница пояснила, что Франция, в которой находится штаб-квартира ЮНЕСКО, решила не предоставлять в срок въездные документы нескольким дипломатам из РФ, которые должны были принимать участие в 216-ой сессии исполнительного совета международной организации.
Мы призываем французскую сторону прекратить использовать оказанное ей международным сообществом доверие и честь принимать у себя спецучреждения системы ООН в своих интересах. А это действительно так.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Россия ввела ограничения на использование счетов финской дипмиссии.
Фото и видео: МИД России
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