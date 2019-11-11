Российские дипломаты не планируют "зеркальных" мер, но реакция все же последует.

Россия отказалась выходить из Договора по открытому небу вслед за США. Заместитель министра МИД России Сергей Рябков считает, что в Америке еще сомневаются по данному вопросу. ВОпрос обсудили на IV Московской конференции по нераспространению ядерного оружия.

Мы считаем договор важным элементом, который, стабилизирует многие процессы рассказал спикер "РИА Новостям"

Дипломаты надеются, что в Вашингтоне не решатся на выход из договора и останутся его участником. Если этого не произойдет, то чиновники подготовят ответные меры в отношении коллег из Запада. Однако "мы не можем просто взять и поступить зеркально", - считают в ведомстве.

Нам надо будет взвесить ситуацию заново добавил специалист

Ранее Piter.tv писал о том, что конгрессмен заявил, что США хочет выйти из Договора по открытому небу.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/The White House, DW News, AP Archive, WION